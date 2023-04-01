Yunanistan'ın ölüme ittiği 41 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

İHA
Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı eziyetlerin sonu gelmiyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 30 Mart günü saat 10.00 sıralarında İzmir'in Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.