Dolar
7.2907
0.859%
Euro
8.5326
-0.9265%
Altın
2035.04
-1.3663%
Borsa
1060.59
2.5319%
G. Altın
477.149
-0.4753%
Bitcoin
84407.38
-1.3494%
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C
    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 88 mülteci kurtarıldı

    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 88 mülteci kurtarıldı

    İzmir açıklarında, Yunanistan tarafından biri motoru sökülerek Türk tarafına itilen 2 bottan toplam 88 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 09.08.2020 - 15:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 88 mülteci kurtarıldı

    Yunan unsurlarının denizin ortasında ölüme terk ettiği mültecileri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarmaya devam ediyor.

    İzmir'in Foça ve Dikili ilçelerinde 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta iki farklı botta 88 kişi kurtarıldı.

    MOTORU SÖKÜP DENİZİN ORTASINDA BIRAKTILAR

    7 Ağustos'ta, Yunanistan unsurlarınca motorları sökülerek Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 69 düzensiz göçmeni kurtardı.

    6 Ağustos'ta Dikili ilçesine bağlı Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine yine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan, can salları içerisindeki toplam 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği 88 mülteci kurtarıldı #1

    MÜLTECİLER GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

    Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği 88 mülteci kurtarıldı #2

    Yunanistan ın ölüme terk ettiği 88 mülteci kurtarıldı #3

    Görüş Bildir