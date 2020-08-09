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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 88 mülteci kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 88 mülteci kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan tarafından biri motoru sökülerek Türk tarafına itilen 2 bottan toplam 88 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.