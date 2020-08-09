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- Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 88 mülteci kurtarıldı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 88 mülteci kurtarıldı
- İHA
- 09.08.2020 - 15:49
Yunan unsurlarının denizin ortasında ölüme terk ettiği mültecileri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarmaya devam ediyor.
İzmir'in Foça ve Dikili ilçelerinde 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta iki farklı botta 88 kişi kurtarıldı.
MOTORU SÖKÜP DENİZİN ORTASINDA BIRAKTILAR
7 Ağustos'ta, Yunanistan unsurlarınca motorları sökülerek Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 69 düzensiz göçmeni kurtardı.
6 Ağustos'ta Dikili ilçesine bağlı Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine yine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan, can salları içerisindeki toplam 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MÜLTECİLER GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.