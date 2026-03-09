Yurda bahar havası geliyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde hava, çoğunlukla güneşli ve açık geçecek.

Yer yer parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

DOĞUDA BUGÜN DE SOĞUK ETKİLİ OLACAK

Bugün ülke genelinde açık ve az bulutlu hava hakim.

Doğu ve iç kesimlerde soğuk hava devam ederken, batı bölgelerde nispeten daha ılıman.

Yurtta güneşli ve yağışsız bir gün yaşanacak.

GÜNEŞLİ HAVA KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYACAK

Salı günü benzer şekilde güneşli ve açık hava bekleniyor.

İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların hafif yükseleceği öngörülüyor.

Bulutlu havanın yer yer etkisini göstereceği, ancak yağışın beklenmediği belirtiliyor.

SICAKLIK DEĞERLERİ YÜKSELİYOR

Çarşamba günü açık ve az bulutlu havanın devam etmesi bekleniyor.

Güneydoğu ve kıyı bölgelerde daha yüksek sıcaklık değerleri öngörülüyor.

Doğuda ise soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

BAHAR GÜNLERİ KAPIDA

Perşembe günü havanın genel olarak güneşli olması bekleniyor.

Bazı bölgelerde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

Yağış ihtimalinin düşük ve hava kuru olacağı tahmin ediliyor.

HAFTANIN SICAK GÜNÜ YAŞANACAK

Cuma günü haftanın en güneşli günlerinden biri olması bekleniyor.

Ülke genelinde açık havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında ve doğuda normallerin biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

9 Mart Pazartesi:

10 Mart Salı:

11 Mart Çarşamba:

12 Mart Perşembe:

13 Mart Cuma: