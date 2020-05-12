- En Son Haber
- İç Haber
- Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı 507 oldu
Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı 507 oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini açıkladı.
- AA
- 12.05.2020 - 14:23
Dünyayı etkisi altına alan korona salgınında can kayıpları devam ediyor.
Türkiye'de ölümcül virüse 3 bin 841 vatandaşımızı kurban vermişken, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından da ölüm haberleri geliyor.
507 TÜRK ÖLDÜ, 400'DEN FAZLA CENAZE YURDA GETİRİLDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konu hakkında bir açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, "Koronavirüs nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşımız vefat etti, 400’den fazlasının cenazesi getirildi." ifadelerini kullandı.