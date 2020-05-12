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    Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı 507 oldu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini açıkladı.
    • AA
    • 12.05.2020 - 14:23
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    Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı 507 oldu

    Dünyayı etkisi altına alan korona salgınında can kayıpları devam ediyor.

    Türkiye'de ölümcül virüse 3 bin 841 vatandaşımızı kurban vermişken, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından da ölüm haberleri geliyor.

    507 TÜRK ÖLDÜ, 400'DEN FAZLA CENAZE YURDA GETİRİLDİ

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konu hakkında bir açıklama yaptı.

    Çavuşoğlu, "Koronavirüs nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşımız vefat etti, 400’den fazlasının cenazesi getirildi." ifadelerini kullandı.

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