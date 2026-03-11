Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor: Bahar havası kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre Türkiye bahar havasına geçiş yapacak.

Ülke genelinde yağış beklenmiyor veya çok sınırlı; ağırlıklı olarak parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, bazı bölgelerde hafif üzerinde seyredecek.

GÖKYÜZÜ BULUTLA KAPLANACAK

Bugün yüksek sıcaklıklar batı ve güneyde 18-22 derece, iç kesimlerde 14-17 derece, doğuda 10-16 derece civarında kayda geçecek.

Hava genel olarak parçalı bulutlu, yer yer az bulutlu olacak.

Yağış yok denecek kadar az görülecek.

SICAKLIKLAR YÜKSELMEYE BAŞLIYOR

Perşembe günü sıcaklıkların hafif şekilde artması bekleniyor.

Güneydoğu'da bazı noktalarda hafif yağış öngörülüyor.

Ülke genelinde, mevsim normallerinde sıcaklıklar kaydedileceği ve güneşli bir gün olacağı tahmin ediliyor.

ÜLKEYE BAHAR HAVASI GELİYOR

Cuma günü yurtta en ılıman günlerden biri olması bekleniyor.

İç Anadolu ve Marmara'da sıcaklıkların 15-20 derece, Akdeniz kıyılarında 20-24 dereceye yakın kaydedileceği öngörülüyor.

Bulutlu havanın etkisinin azalacağı, açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR YURDU TERK EDİYOR

Cumartesi günü hafif değişkenlik görülmesi bekleniyor.

Bazı bölgelerde, özellikle Karadeniz iç ve doğuda daha fazla bulut görüleceği tahmin ediliyor.

Sınırlı yağışlar ve 14-22 derece aralığında sıcaklıklar öngörülüyor.

GÜNEŞLİ GÜNLER ETKİLİ OLACAK

Pazar günü, hafta sonu kapanışında güneşli ve ılık geçmesi bekleniyor.

En yüksek değerlerin batı ve güneyde 20 dereceyi aşacağı öngörülüyor.

Yağış ihtimalinin en düşük seviyede olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

11 Mart Çarşamba:

12 Mart Perşembe:

13 Mart Cuma:

14 Mart Cumartesi:

15 Mart Pazar: