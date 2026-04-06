Yurt genelinde yağmur etkisini sürdürüyor: Sıcaklıklar yeniden düşüşe geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre, yağışlı hava özellikle batı ve güney kesimlerde etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Çarşamba gününden itibaren ise ülke genelinde hissedilir bir soğuma öngörülüyor.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞLARIN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Bugün ülke genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava görülecek.

Özellikle Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesinde kalacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan eğimli alanlarda çığ tehlikesi uyarısı devam ediyor.

PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM OLACAK

Salı günü, birçok bölgede güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Yağışlı bölgelerin azalacağı ancak bazı iç ve doğu kesimlerde sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak benzer seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuzey ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde değerler görülmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Çarşamba günü yağışlı havanın özellikle batı ve iç bölgelerde artması bekleniyor.

Sıcaklıkların çarşambadan itibaren ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor.

Bu soğuma ile birlikte yağışın yer yer karla karışık yağmur veya yüksek kesimlerde kar şeklinde düşme ihtimali artacağı tahmin ediliyor.

DÜŞÜK SICAKLIKLAR KAYDEDİLECEK

Perşembe günü, bulutlu ve yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve doğu kesimlerde yağışlı havanın etkili olacağı öngörülüyor.

Birçok ilde düşük sıcaklık değerleri görüleceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA DEĞERLER GÖRÜLECEK

Cuma günü bazı bölgelerde güneşli, bazı yerlerde bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor.

Soğumanın etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağı öngörülüyor.

Batı kesimlerde yer yer güneşin açacağı, doğu ve iç kesimlerde yağışın devam edeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

6 Nisan Pazartesi:

7 Nisan Salı:

8 Nisan Çarşamba:

9 Nisan Perşembe:

10 Nisan Cuma: