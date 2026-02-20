Yuşa Tepesi’nde ücretlendirilen hizmetler tepkilere neden oldu

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Yuşa Tepesi’nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Hacı Ahmet Ünal Vakfı’na devredilen alanlarda otopark ve tuvalet hizmetlerinin ücretli hale getirilmesi, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Uygulamaya tepki gösteren MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi ve yönetim kurulu üyeleri, bölgede basın açıklaması yaparak kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.

"RAMAZAN'A BURUK GİRİYORUZ"

Heyet, ziyaret öncesi Hz. Yuşa Aleyhisselam’ın kabrinde dua etti. Açıklamada konuşan İlçe Başkanı Emre Çömlekçi, Ramazan ayına hüzünlü girdiklerini belirterek Yuşa Tepesi’nin, İstanbul’da en çok ziyaret edilen manevi mekânlardan biri olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan otopark ve tuvalet ücreti alınmasının kendilerini üzdüğünü dile getiren Çömlekçi, “Beykozlu komşularımızdan bu yönde şikâyetler alıyoruz. Manevi bir atmosferde böyle bir uygulama doğru değil.” dedi.

"MANEVİYATA MADDİYAT KARIŞTIRILMASIN"

Daha önce ücretsiz olan alanlarda şimdi ücret alınmasının gerekçesini anlamakta zorlandıklarını ifade eden Çömlekçi, ihtiyaç sahipleri için aşhane kurulması fikrine karşı olmadıklarını ancak finansmanın bu şekilde sağlanmasını uygun bulmadıklarını belirtti:

Böylesine kutsal bir mekânda maddi uygulamaların devreye sokulmasını doğru bulmuyoruz. Maneviyatımıza maddiyat karıştırılmasını istemiyoruz.

"MUHATABIMIZ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Konuya ilişkin Beykoz’da bilgi kirliliği oluştuğunu savunan Çömlekçi, yaptıkları araştırmalarda meselenin belediye ya da müftülükle ilgili olmadığını, yetkinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bulunduğunu söyledi:

Vakfın devrine karışmıyoruz ancak tuvalet ve otopark ücretine karşıyız. Vatandaşlarımız ibadet için geldikleri bir yerde ücret ödemek zorunda bırakılmamalı.

"BU KARARDAN GERİ DÖNÜLSÜN"

Abdest almak için tuvaleti kullanan vatandaşlardan ücret talep edilmesini eleştiren Çömlekçi, uygulamanın dar gelirli ziyaretçileri olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Yetkililere çağrıda bulunan Çömlekçi, kararın yeniden değerlendirilmesini isteyerek Ramazan ayının Beykoz halkına ve İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Basın açıklamasının ardından parti yöneticileri, Hz. Yuşa Aleyhisselam’ın kabrinde dua ederek alandan ayrıldı.