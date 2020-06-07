Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun vadeli enerji vizyonunun en önemli projeleri arasında yer alan Artvin Yusufeli Barajı 2021'de devreye girecek

Türkiye yerli ve milli projelerine bir yenisini daha halkın hizmetine sunuyor...

Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen beton atma töreni ile yeniden gündeme geldi.

650 BİN NÜFUSLU ŞEHRİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANACAK

Yusufeli Barajı, Artvin’deki 410 kilometrelik uzunluğa sahip Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde başladı. . Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.





Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden baraj inşaatı tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğine sahip olacak. Baraj ile birlikte, 558 megavat kurulu güce sahip santralla 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabileceği duyuruldu.

EKONOMİYE KATKISI YILLIK 1.5 MİLYAR

2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan projeyle günlük 3 milyon TL elektrik enerjisi geliri elde edilecek. usufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Ayrıcı baraj ile birlikte binlerce kişiye iş istihdamı sağlanacak.

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