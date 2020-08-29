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    Ziya Selçuk: Belirli sınıflarda 21 Eylül'de eğitim başlayacak

    Ziya Selçuk: Belirli sınıflarda 21 Eylül'de eğitim başlayacak

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül itibari ile belirli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatılacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2020 - 11:03
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    Ziya Selçuk: Belirli sınıflarda 21 Eylül'de eğitim başlayacak

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyerek, kameraların karşısına geçti.

    Merak edilen soruları cevaplayan Bakan Ziya Selçuk, 21 Eylül için verilen kararla ilgili herhangi bir değişikliğe gidilmediğini açıkladı.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK

    Bakan Selçuk, açıklamasının devamında, "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle küçük sınıflarla ilgili başlama noktasında çok daha kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

    Ziya Selçuk: Belirli sınıflarda 21 Eylül'de eğitim başlayacak

    Ziya Selçuk: Belirli sınıflarda 21 Eylül de eğitim başlayacak #1

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