Zonguldak'ta bulunan tarihi çıpalar müzede sergileniyor

Zonguldak'ın Filyos ve Ereğli açıklarında bulunan Tieion Antik Kenti yakınlarında avlanan balıkçıların ağlarına, ilginç şeyler takıldı.

2013 yılında balıkçıların ağlarına takılan gemi çıpaları ile çıpalara ait olduğu tahmin edilen zincirler, bakımdan geçirildi.

MÜZEDE SERGİLENİYOR

Müzede sergilenen ve Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen çıpalar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

TARİHİ ESERLER KORUMA ALTINDA

Müze müdürü Ahmet Mercan, Ereğli ilçesinde 1, Çaycuma'da 5 olmak üzere balıkçılar tarafından bulunan 6 gemi çıpasının, müze müdürlüklerince koruma altına alındığını söyledi.

BİZANS DÖNEMİNE AİT

Araştırmalar sonucu çıpaların Bizans dönemine ait olduğunun tespit edildiğini aktaran Mercan, "Koruma altına alınan çıpalar, müzede özel oluşturulan bir alanda sergileniyor. Müzede bunlara kumlu bir havuz oluşturduk. Gemi çıpaları pas akıtıyordu. Bakanlığımıza bağlı laboratuvar müdürlüğümüze konuyu bildirdik. Geldiler ve gemi çıpalarına birtakım kimyasallar uygulandı. Pas akıtmaları durdu ve çürümelerin önüne geçildi." diye konuştu.

MÜZEYİ GEÇTİĞİMİZ YIL 15 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Mercan, 5 bin 35 sikke, 1013 mühür ve mühür baskısı, 1878 arkeolojik, 764 etnografik olmak üzere 8 bin 690 tarihi eserin izlenime sunulduğu müzeyi geçen yıl 15 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.