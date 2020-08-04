Zonguldak'ta emekli madencinin maskesi ilgi odağı oldu

Kendi tasarladığı bez maske ile sadece gözlerini açıkta bırakan adam, taktığı maske ile kent merkezindeki halkın dikkatini çekti.

Zonguldak'ta 52 yaşındaki emekli maden işçisi Rıza Köroğlu, koronavirüs salgınına karşı kendi maskesini tasarladı.

Köroğlu, şapkasına diktiği bezin göz deliklerini ince kapatarak, koronavirüse karşı tedbirini aldı.

İNSANLAR GÜLÜYOR AMA O KENDİNİ KORUYOR

Koronavirüse karşı halkın gerekli tedbirleri almadığı için bu şekilde maske takmaya karar verdiğini söyleyen Köroğlu, herkesi tedbirlere uymaya davet etti. İnsanların kendisine güldüğünü fakat bunu kendisini korumak için yaptığını anlatan Köroğlu, şöyle dedi:

"BEN KENDİMİ KORUMAYA BAKIYORUM"

"Bunu ben kendim diktim. İki saatte zor yaptım. Evde iki tane daha var. Maske beni boğuyor. Ben de bunu yaptım. Evde çıkarırım bir tek. Çay içersem de böyle içiyorum. Dışarıda çay içmemeye de dikkat ediyorum. Bu yıkanacak şimdi yarın ötekini giyeceğim. Bu beni bunaltmıyor. Güneşten de koruyor hem de tehlikeden koruyor. Çok hasta olanlar var diye duydum. Ben kendimi korumaya bakıyorum. Herkes kendi canından sağlığından sorumlu. Çay içiyorlar 5-6 kişi bir araya gelerek. Adama söylüyoruz ama 'boşver' diyor bana. Herkes kendini korumalı."

























