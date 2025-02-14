Zonguldak'ta heyelan: 1 ev tahliye edildi

DHA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün heyelan meydana gelen olayda, yağışlı havanın etkisiyle belde merkezinden geçen caddeye toprak ve taş parçaları aktı.

Belediye ve Karayolları ekipleri, heyelan çevresinde önlem alarak caddeyi 3 ayrı noktadan trafiğe kapattı.

1 EV TAHLİYE EDİLDİ

İncelemede; heyelanın meydana geldiği yükseltinin üstünde bulunan 1 garajın duvarlarında çatlaklar oluşurken, 1 kişinin yaşadığı ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekipler, yamaçta ve yolda biriken heyelanı temizlemek için çalışma başlattı.

"HEYELAN OLDU"

Belediyede görevli kepçe operatörü Semih Kınay, "Akşam heyelan oldu. Yolu can ve mal kaybını önlemek amacıyla kapattık. Çalışmalar, Karayolu ekipleri ve arkadaşlarımızla devam ediyor. Heyelanı inşallah bugün kaldıracağız" dedi.

Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş da yağışlar nedeniyle bölgede heyelan beklediklerini, yolu da tedbir amaçlı kapattıklarını kaydetti.