Zonguldak’ta heyelan paniği: Boşaltılan ev ve iş yerleri yeniden kullanıma açıldı

Zonguldak’ın Asma Mahallesi 95 Tulumba Sokak’ta sabahın erken saatlerinde yaşanan heyelan, kısa süreli paniğe yol açtı. Yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları, yol kenarındaki bir iş yerinin deposuna kadar ulaştı. Depo duvarı ve çatısına etki eden toprak kayması nedeniyle iş yeri geçici olarak boşaltıldı, bölgenin üst kısmındaki üç ev de tedbir amacıyla tahliye edildi.

AFAD VE EKİPLER RİSK GÖRMEDİ

Olay yerine gelen AFAD, polis ve enerji firması yetkilileri bölgeyi inceledi. Yapılan detaylı risk değerlendirmesi sonucunda evlerde ve iş yerinde oturulmasına engel bir durum olmadığı belirlendi. Güvenlik şeritleri kaldırılırken, geçici olarak tahliye edilen vatandaşlar evlerine döndü. İş yerinde de üretim yeniden başlatıldı.

"POLİS KAPIMIZA GELİNCE HABERDAR OLDUK"

Heyelan anını anlatan ev sahibi Nurşen Erdem, polisin uyarısıyla evlerini boşalttıklarını söyledi:

Polis geldi, bizi geçici olarak boşaltmamızı söyledi. Ağaç göçmüş ama biz evde olduğumuz için o an duymadık. Polis kapımıza gelip ağacın göçtüğünü söyleyince evden çıktık.

Heyelanın etkilediği deponun bulunduğu alanın bir süre daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi.