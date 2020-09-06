Koronavirüse yakalanan ve ev karantinasından kaçan şahıs, iddaa bayisinde oyun oynarken yakalandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan Y.T., koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alındı.

Karantinası devam eden Y.T.'nin Vefa Sosyal Destek grubunun kontrolü sırasında ise evde olmadığı belirlendi.

İDDAA BAYİSİNDE YAKALANDI

Evi denetlemeye gelen ekipler, Y.T.’nin evde olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken, şahısın ilk önce markete, ardından da iddaa bayisine gittiği tespit edildi. Ekipler tarafından yeri tespit edilen şahıs yakalanarak cezai işlem uygulandı.

"ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, yaşanan sorumsuzca olduğunu söyleyerek, “Çok üzücü ve sorumsuzca davranılan bir olay. Görüntülerde de ilk önce markete, ardından da iddia bayisine giderek oyun oynuyor. Hemen kendisi hakkında gerekli işlemi yaptık. Aynı zamanda da üst sınır olan 3 bin 180 TL ceza uyguladık. Bu ceza ayrı bir olay. Vatandaşımız bunu ayrı kişilere bulaştırıyorsa bunun vebali var. Biz bu konuda taviz vermiyoruz. Hiç kimsenin başkasının hayatını tehlikeye sokmaya hakkı yok. Bu sıkıntılı süreçte herkes üzerine düşeni yapmak zorunda” şeklinde konuştu.

Zonguldak'ta karantinadan kaçıp, iddaa bayisine gitti