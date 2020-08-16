Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan 8 kişi, hastaneye götürüldü.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinin Göbü köyünde denize giren bir kişinin dalgalara kapıldığını gören vatandaşlar kurtarmak için çalışma başlatmış, boğulma tehlikesi geçiren kişi ile yardıma giden 7 kişi, dalgalar nedeniyle başka bir koya çıkmıştı.

Kurtarma çalışmaları kapsamında, koya yakın bulunan tepelik alana çıkan AFAD ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar, ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar gelerek mahsur kalanlarla görüşmeye çalışmıştı.

Ekiplerce dik yamaçtan halat yardımıyla yiyecek ve kıyafet ulaştırılan 8 kişi, ısınmak için ateş yakmıştı.

Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı ViDEO

HELİKOPTER İNEMEMİŞTİ

Mahsur kalanların kurtarılması için İstanbul'dan hareket eden ve söz konusu yere gelen helikopterin, uygun hava koşulları olmaması ve kayalık alana inememesi üzerine gece saatlerinde çalışmalara ara verilmişti.

Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ekibi ve bir firmaya ait römorkör ile AFAD ve jandarma ekipleri, koya ulaşmak için çalışma yürüttü.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan 8 kişi, sırayla zodyak bota alındı. Sahil Güvenlik gemisine nakledilen 8 kişi, daha sonra hastaneye götürüldü.