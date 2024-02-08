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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi can verdi

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi can verdi Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ise 5 saat süren çalışma sonrası ulaşıldı.