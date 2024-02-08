Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
Göçükte mahsur kalan işçiler Murat Çetinkaya (45) ve Erdem Y.'nin bağırması üzerine mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.
İşçilerden biri kurtarıldı
Göçükten çıkarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen işçilerden Erdem Y., ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cansız bedenine ulaşıldı
Ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu maden işçisi Çetinkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Haberi alıp maden ocağına gelen Çetinkaya'nın yakınları sinir krizi geçirdi.
Çetinkaya'nın cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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