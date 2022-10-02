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    Zonguldak'ta mağazaya giren yılan, yangın söndürme tüpüyle yakalandı

    Zonguldak'ta, bir mağazanın kepenginin arasına giren yılan panik yarattı. İtfaiye, yangın söndürme tüpünü sıkarak yılanı yakaladı.
    • 02.10.2022 - 17:26
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    Zonguldak'ta mağazaya giren yılan, yangın söndürme tüpüyle yakalandı

    Öğle saatlerinde Zonguldak'ın Gazipaşa Caddesi’ndeki kişisel bakım ürünleri satan bir mağazanın kepenginin arasına giren yılanı gören çalışanlar, büyük panik yaşadı.

    Mağaza çalışanları önlem alarak giriş kapılarını kapattı.

    Yangın söndürme tüpüyle yakalandı

    Çalışanların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yangın söndürme tüpünü sıkarak yılanı yakaladı.

    DHA'nın haberine göre, 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiyeciler tarafından götürülürken, doğaya salınacağı belirtildi.

    Zonguldak ta mağazaya giren yılan, yangın söndürme tüpüyle yakalandı #1

    Zonguldak ta mağazaya giren yılan, yangın söndürme tüpüyle yakalandı #2

    Zonguldak ta mağazaya giren yılan, yangın söndürme tüpüyle yakalandı #3

    Zonguldak ta mağazaya giren yılan, yangın söndürme tüpüyle yakalandı #4


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