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İçinde altın ve para olan çantayı aracın üzerinde unuttu

Sancaktepe’de çarşıya giden çift, altın dolu çantayı araçlarının üzerinde unuttu. Unutulan çantayı bulan kişi ise altınları eşine hediye etti.

İHA | 18.09.2019 - 17:46..
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İstanbul Sancaktepe’de yaşayan Mustafa Özcan isimli vatandaş, eşi ve bebeği ile birlikte çarşıya gitmek için evden çıktı.

İÇERİSİNDE 50 BİN TL DEĞERİNDE ALTIN VE PARA VARDI

Genç çift, yanlarındaki yaklaşık 50 bin lira değerinde altın ve para bulunan çantayı, bebeklerini araca bindirirken araç bagajının üstünde unuttu. Araç hareket ettiğinde ise çanta yola düştü.

İçinde altın ve para olan çantayı aracın üzerinde unuttu

ÇANTAYI GÖRDÜ, ALIP UZAKLAŞTI

Durumu çarşıya vardıklarında fark eden çift büyük üzüntü yaşarken, yapılan başvuru üzerine polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yapılan incelemelerde, yere düşen çantayı fark eden bir şahsın, çantayı alıp uzaklaştığı tespit edildi. Çantayı aldıktan sonra bir düğün salonuna giren şahsa, düğün sahipleri üzerinden ulaşan polis ekipleri, H.Ö. isimli zanlıyı Ümraniye’deki adresinde yakalayarak gözaltına aldı.

İçinde altın ve para olan çantayı aracın üzerinde unuttu

ALTINLARI EŞİNE HEDİYE ETTİ

H.Ö. ifadesinde, çantadaki altın ve parayı sakladığını, altınlardan birkaç tanesini ise eşine hediye ettiğini itiraf etti. Saklanan altın ve paralar ise H.Ö.’nün gösterdiği yerde bulunarak, Mustafa Özcan’a teslim edildi.

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