İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi.
600 BİN TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST BULUNDU
İçişleri Bakanlığı tarafından, "Siirt-Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında yapılan “Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli terörist olduğu tespit edildi." denildi.