İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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En başarılı bin Çinli Kapadokya'ya geldi

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1 KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması ÖSYM, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceği duyurdu.

2 ODTÜ'lüler KYK yurdunu protesto ediyor Devlet yurdu yapılmasına karşı olan bazı ODTÜ'lüler çadırlarda kalarak eylem yapıyor.

3 Zipline hattından düşen kadın ağır yaralandı Hollanda'da zipline'na binen genç kadın, emniyet kilidinin açılması sonucu 6 metre yükseklikten yere düştü.

4 Kendi sesinden şiirleriyle Edip Cansever Bugün hayatı şiir olan şair Edip Cansever’in vefatının 33. Yılı. Sevgi, saygı ve kendi sesinden şiirleriyle anıyoruz…

5 Beşiktaş'ın gündemindeki Japon futbolcu Beşiktaş, Leicester City'yle sözleşmesi sona eren Japon futbolcu Shinji Okazaki transfer edecek.

6 Kendi sesinden şiirleriyle Edip Cansever Bugün hayatı şiir olan şair Edip Cansever’in vefatının 33. Yılı. Sevgi, saygı ve kendi sesinden şiirleriyle anıyoruz…