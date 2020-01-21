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İçişleri Bakanlığı'ndan park ihlali videosu

Bakanlık, araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlallerini, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla gösterdi.

AA | 21.01.2020 - 16:13..
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İçişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından, sürücülerin hangi park hatalarını yaptıklarında araçlarının çekildiğini anlatan bir video paylaştı.

Video, "Aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta" notuyla paylaşıldı.

Aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta açıklandı VİDEO

9 ÖNEMLİ HATA TEK TEK ANLATILDI

Videoda, trafik akışını olumsuz etkileyen birinci sıra park, taşıt yoluna birinci sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyecek ikinci sıra park, engelli sürücülere ayrılmış park alanları, dikey ve yer işaretlemeleriyle belirlenmiş duraklar veya yakınındaki alanlar, yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi, yaya yolu ve diğer yaya geçitleri, kamunun faydalandığı hastane, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ile çıkışları, alt geçit, üst geçit ve köprülerin üzeri veya bunlara yakın mesafeler, bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri veya yakınına konulacak araçların çekileceği bilgisi paylaşılıyor.

132-264 TL ARASI CEZA

Videonun sonunda, bu noktalara park eden sürücülere 132 ile 264 lira arasında değişen miktarlarda idari ceza uygulanacağı da anlatılıyor.

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