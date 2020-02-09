İdlib'e sevkiyat devam ediyor

Türkiye, Suriye rejimine İdlib'deki gözlem noktalarının gerisine çekilmesi için Şubat ayı sonuna kadar mühlet vermiş, bunun gerçekleşmemesi halinde askeri güç kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bu gelişme sonrası Türkiye İdlib'e çok sayıda asker ver ve askeri teçhizat sevkine başladı.

Bu durum karşısında Türkiye ve Rusya arasında dün gece İdlib Zirvesi yapıldı.





ZİRVE SONRASINDA DA İDLİB'E ASKER YOLLANMAYA DEVAM EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 200 askeri araçtan oluşan konvoy bugün İdlib’e giriş yaparken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), geçtiğimiz hafta bin 240 kamyon ve askeri aracın Suriye topraklarına girdiğinin gözlendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığına göre mühimmat ve zırhlı tank içeren konvoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden İdlib'deki gözlem noktalarına doğru sıkı güvenlik önlemleri altına yola çıktı.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ASKERİ TAKVİYE

SOHR ise Türkiye’nin benzeri görülmemiş bir şekilde’ askeri takviye göndererek, Halep ile İdlib’de yeni askeri noktalar oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

SOHR’un aktardığına göre 2-8 Şubat tarihleri arasında zırhlı tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı güvenlik kabini ve askeri radarları içeren bin 240'tan fazla Türk kamyonu ve askeri aracı Suriye’ye giriş yaptı. Aynı dönemde İdlib ve Halep'te konuşlanan Türk askerlerinin sayısı da en az 5 bine ulaştı.

Öte yandan Rusya’dan İdlib’deki gelişmeleri görüşmek üzere Ankara’ya gelen heyet, dün Dışişleri Bakanlığı’nda Türk diplomat, askeri ve istihbarat yetkilileri ile sahada sükûneti sağlamak ve siyasi süreci ilerletmek için atılabilecek adımları görüştü.