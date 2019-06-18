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İhvan'dan 'Mursi kasten öldürüldü' iddiası

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır'ın demokratik seçimlerle göreve gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kasten öldürüldüğünü ileri sürdü.

AA | 18.06.2019 - 02:44..
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İhvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mursi kasten öldürülmüştür" ifadesine yer verildi.

"MURSİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Açıklamada, Mursi'nin ölümü ile ilgili uluslararası bir araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulunuldu.

Muhammed Mursi'nin Mısır halkının haklarını mahkeme savunduğu ve şehit olduğu ifade edilen açıklamada, "Mursi çok ağır şartlarda hücre hapsine tutularak, tedavi hakkı gibi en sıradan haklardan dahi mahrum edilerek ölüme terk edildi. Ölümünden Mısır yönetimi sorumludur." ifadelerine yer verildi.

REJİMDEN BASKI

İhvan, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insan hakları kuruluşlarını göreve çağırarak, Mısır'daki hapishanelerde uygulanan tıbbi ihmal yoluyla yavaş ölümlere son verilmesi için Mısır rejimine baskı yapılmasını istedi.

Mısır devlet televizyonu, Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini duyurmuş, İçişleri Bakanlığı ülkede "teyakkuz" durumu ilan etmişti.

Mursi'nin darbeden önce son konuşması VİDEO

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