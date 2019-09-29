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IKBY, petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazır

İsrail'in ve Amerika'nın desteğiyle devlet kurma hayallerine kapılan Barzani, mali kriz nedeniyle elindeki petrol gelirlerini de teslim etme noktasına geldi.

AA & Ensonhaber | 29.09.2019 - 12:02..
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IKBY, petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazır

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Amerika ve İsrail'den aldığı destekle Irak'tan ayrılıp bağımsız bir devlet kurmayı planlıyordu.

Bağdat yönetiminin şiddetle karşı çıktığı referandumun gerçekleştirilmesi sonrasında Barzani yönetimi bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödedi.

MAAŞ BİLE ÖDEYEMEZ HALDELER

Ekonomik ve siyasi olarak büyük bir kayıp içerisine giren Barzani, ülkede memurların maaşını ödeyemez hale geldi.

Bağdat yönetiminin bütçeden IKBY'ye giden payı kesmesi işleri iyice zora soktu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen Güvenlik ve Ekonomi Forumu’na katılan IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hemin Havrami temasları çerçevesinde Irak Maliye Bakanı Fuat Hüseyin ile Bağdat - Erbil arasındaki sorunları görüştü.

BÜTÇEDEN PAY ALMAK İÇİN PETROL GELİRİNİ TESLİM ETME TEKLİFİ

IKBY Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, Havrami başkanlığındaki IKBY heyetinin Maliye Bakanı ile yaptıkları görüşmede iki taraf arasındaki sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi gerektiğinin vurgulandığı ifade edildi.

Açıklamada IKBY’nin iyi niyet göstergesi olarak günlük 250 bin varil petrol gelirini, IKBY’nin bütçeden payını göndermek karşılığında, Irak'ın petrol şirketi SOMO’ya teslim etmeye hazır olduğu kaydedildi.

Hem Bağdat hem de Erbil’in sorunları çözmek için iyi niyetli ve iyi ilişkileri bulunduğuna dikkat çeken Irak Maliye Bakanı Hüseyin ise, bütün sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

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