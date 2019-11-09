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İki arkadaş tarlada 84 adet sikke buldu.

Kuzey İrlanda'da bir tarlada dedektörle tarama yapan kişiler, en eskisi 1500 yıllarına denk gelen 84 adet sikkeye rastladı.

Haber Merkezi | 09.11.2019 - 03:35..
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Kuzey İrlanda'nın Ballycastle kentinde 44 yaşındaki mühendis Paul Raynard ve arkadaşı 52 yaşındaki Michael Gwynne, 29 Ekim'de kayıp bir alyansın peşine düştü.

İki arkadaş tarlada 84 adet sikke buldu.

YÜNBİNLERCE POUND DEĞERİNDE

Bir tarlada dedektörle arayışa başladılar. Tarlada dedektörle alyansı ararken,s ikkeye denk geldiler. Bir buçuk saat kadar geniş bir alanı aradıktan sonra, 84 adet sikke buldular. Uzmanlar, bulunan sikkelerin yüz binlerce pound değerinde büyük bir keşif olabileceğini söyledi. En eski madalyonlardan birinin 1512 tarihli ve VIII Henry'nin kral olduğu zamanlarda yapıldığı bildirildi.

İki arkadaş tarlada 84 adet sikke buldu.

İki arkadaş tarlada 84 adet sikke buldu.

İki arkadaş tarlada 84 adet sikke buldu.

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