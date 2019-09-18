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İki kardeş 'yan bakma' kavgasında bıçaklandı

Samsun’da sahil kenarında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgada, iki kardeş bıçakla yaralandı.

İHA | 18.09.2019 - 09:02..
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Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda kardeş olan A.K. ve B.K., 'yan bakma' meselesi yüzünden bir şahısla tartışmaya başladı.

İKİ KARDEŞ BIÇAKLA AĞIR YARALANDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu iki kardeş, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince iki kardeş, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kardeş 'yan bakma' kavgasında bıçaklandı

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaralı şahıslardan B.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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