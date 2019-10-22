İki öğrenci velisi, müdür yardımcısını darbetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Süleyman Muazzez Ersönmez İlk-Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen, öğrenci velisi oldukları öğrenilen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak, darbedildi.

MÜDÜR OLAYI KINADI

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, şiddetin, çocukların anlamını sadece sözcüklerden öğrenmesi gereken bir kavram olması gerektiğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doç. Dr. Taşçıer, "Karanlık dünyalarının dışa yansıması olarak bu kavramı eğitim kurumlarımızın sınırları içine ve çocuklarımızın gözlerinin önüne fiil olarak taşıyan zihniyeti Diyarbakır eğitim camiası olarak lanetleyerek, darp olayına maruz kalmış olan mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddete başvuranları kınıyor, konuyla ilgili idari işlemin başlatıldığını, adli yönden ise ayrıca takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.