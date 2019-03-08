İlk büyük 5G ağı, telefon eksikliği nedeniyle ertelendi

Dünya genelinde, 5G teknolojisini hayata geçirme çabaları devam ediyor. Süper hızlı internet ve sıfır gecikme süresi sunacak olan 5G teknolojisi için dev şirketler, milyon dolarlık yatırımlar yapıyor. Ancak bu teknolojiden tam anlamıyla yararlanabilmek için gerekli ağ alt yapısını kusursuz bir şekilde sağlamak ve 5G destekli cihazların artması gerekiyor.

Güney Kore'nin, tam kapasitede çalışan 5G ağına sahip dünyanın ilk ülkesi olması bekleniyordu. Ancak, 2019 yılının ilk üç ayı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan 5G ağı, ileri bir tarihe ertelendi.

GÜNEY KORE HÜKÜMETİ: BİRAZ DAHA BEKLEMELİYİZ

Güney Kore'deki bazı telekom operatörleri, 5G teknolojisine hazır olduğunu bildirmiş ve birbiri ardına yeni teknolojilerini açıklamıştı. Ancak Güney Kore hükümeti, 5G teknolojisi için biraz daha bekleyeceklerini açıkladı.

Erteleme kararının alınmasının arkasında ise iki önemli neden bulunuyor. Birinci neden, 5G destekli akıllı telefonların oldukça az olması olarak gösteriliyor. Alınan bilgilere göre Güney Kore, Samsung Galaxy S10'un 5G modelinin piyasaya sürülmesini ve LG'nin V50 5G modelini bekliyor.

YÜKSEK FİYATLAR

Güney Kore'deki telefon operatörlerinin 5G planlarını oldukça pahalı tutması, erteleme yaşanmasının arkasındaki ikinci büyük neden olarak göze çarpıyor. İddialara göre Koreli operatörler, 5G paketlerine yüksek miktarda internet kullanım hakkı ekleyerek fiyatları pahalı tutuyor. Bu da, sadece yüksek gelirli telefon kullanıcılarına hitap ediyor.

Güney Kore'de yaşanan bu sorunlar, 5G teknolojisine daha hazır olmadığımızı gösteriyor. Bu teknoloji için şimdiden bir hayli aşama kaydeden ABD, bakalım Güney Kore'nin yaşadığı sorunları yaşayacak mı? Her ne olursa olsun, bu yeni teknolojinin dünya genelinde kullanıma sunulması, beklenenden daha uzun sürebilir.

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