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İlk önce nişanlısın sonra kendisini vurdu

Polis kadın otomobilde tartıştığı polis nişanlısını tabancayla vurup, ardından intihar etti.

DHA | 29.03.2019 - 03:15..
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, park halinde bulunan otomobil içerisindeki Komiser Yardımcısı Yeliz Y. ile nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G. bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yeliz Y., belindeki tabancayla Hasan Hüseyin G.'ye ateş etti. Hasan Hüseyin G. vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalırken, Yeliz Y. ise ardından aynı tabancayla kendini vurdu.

İlk önce nişanlısın sonra kendisini vurdu

KADIN POLİS ÖLDÜ ERKEK POLİS YARALANDI

Silah seslerini duyanlar, otomobilde hareketsiz yatan iki kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeliz Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan Hasan Hüseyin G.'yi özel bir hastaneye kaldırdı.

İlk önce nişanlısın sonra kendisini vurdu

Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Sokağın giriş ve çıkışlarını kapatan polis, çevrede toplanan kalabalığa olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu. Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri ise otomobilde inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Yeliz Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin G.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İlk önce nişanlısın sonra kendisini vurdu

İlk önce nişanlısın sonra kendisini vurdu

İlk önce nişanlısın sonra kendisini vurdu

İlk önce nişanlısın sonra kendisini vurdu

İlk önce nişanlısın sonra kendisini vurdu




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