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İlk yerli ve elektrikli otomobil projesi

Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobil projesi, 2022 yılının ikinci yarısında hazır olacak.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 10:57..
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İlk yerli ve elektrikli otomobil projesi

Türkiye kendi aracını yapmak için kolları sıvadı. Projede ilerleme kaydedilince otomobil ile ilgili bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

ANKARA- İSTANBUL ARASI TEK ŞARJ

Türkiye'nin ilk yerli otomobili, elektrikle çalışacak ve 500 kilometre menzilli olacak. Yani bununla birlikte Ankara- İstanbul arası tek şarjla gidilebilecek.

İlk yerli ve elektrikli otomobil projesi

İLK YERLİ ARAÇ 2022 YILINDA PİYASALARDA

Aracın protatipi 2019 yılının sonunda ortaya çıkacak. 2022 yılı ikinci yarısında ise araç hazır olacak ve piyasaya sunulacak.

İlk yerli ve elektrikli otomobil projesi

ARAÇ VERGİSİ OLMAYACAK

Yurtdışından ithal edilen araçlarda ise yüzde 55'lik bir vergi alımı var. Ancak bu araç yapılırsa, vergi uygulanmayacak.

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