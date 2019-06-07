İlköğretime başlamada yaş karmaşası

Gelecek hafta okulların kapanmasıyla birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 1. sınıfa başlayacak çocukların aileleri için de telaş başlamış olacak. Ancak ailelerin en çok merak ettikleri ise çocukların okula başlama yaşının ne olacağı.

60-66 AY BELİRSİZLİĞİ

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'a konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğitim danışmanı Ali Taştan konuyla ilgili; "287 sayılı yasa ile okula başlama yaşı olarak 60 ay belirlendi. Oysa yönetmelik ve bağlı genelgelerle yasaya aykırı bir biçimde okula başlama yaşı 66 aya yükseltildi. Yani kanuna göre 60 aylık çocuklar, yönetmeliğe göre ise 66 aylık çocuklar okula başlayacak” dedi. Bakan Selçuk’un okula başlama yaşını 69 aya yükselteceklerini söylediğini hatırlatan Taştan, “2018-2019 öğretim yılının sonu gelmesine rağmen herhangi bir düzenleme yapılmadı. İlkokula kayıtlar başlamadan kanunda ve yönetmelikte değişiklik yapılarak bu durum geç kalmadan düzeltilmelidir." ifadelerine yer verdi.

MEVCUT SİSTEM NE DİYOR

60-66 aylık olan çocuklar velinin talep etmesi halinde okula başlayabilir. 66, 67 ve 68 aylık çocukların okula başlamaları velinin okul müdürlüğüne vereceği dilekçe ile ertelenebilir. 69,70 ve 71 aylık çocukların ise okula başlamaları doktor raporuyla okul müdürlüğüne başvurmalarıyla ertelenebilir.

66 ay ve üzeri olan çocukların kayıtları e-okul sisteminde görülecek. Otomatik olarak e-okul sistemi bu çocukları evlerine en yakın okula kaydını yapar.

Bakanlık net bir tarih vermese de genel olarak okulların kapandığı tarihlerde bu bilgileri e-okul sistemi üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor.