İmam hutbe nedeniyle tartıştığı vatandaşı bıçakladı

Küçücek Mahallesi'nde hutbe yüzünden R.K. isimli imam ile Ş.B. isimli şahıs arasında yaklaşık bir ay önce çıkan tartışmayı, cemaat güçlükle ayırdı.

Daha sonraki günlerde birkaç kez daha tartışan imam ile Ş.B. adlı şahıs, sabah saatlerinde bir kez daha tartıştı.

İMAM BIÇAKLADI

İmam R.K.’yi babasının cenazesinin okumasına gelmemesi konusunda uyaran ve hakaret ettiği ileri sürülen Ş.B., imamı darbetmeye çalışınca İmam R.K., yanında getirdiği bıçakla Ş.B.’yi yaraladı. Durumu gören vatandaşlar, olayı sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralı Ş.B., Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, imam R.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.