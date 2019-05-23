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İmam nikahlı eşiyle torbacılık yapan kadın tutuklandı

Adana’da torbacılık yaptıkları iddiasıyla kocasıyla birlikte tutuklanan kadın, gözyaşlarını tutamadı.

İHA | 23.05.2019 - 09:14..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, evli oldukları belirtilen ancak resmi nikahları bulunmayan Muhammet G. ve Necla A.’yı yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 5 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 990 liraya el konuldu.

İmam nikahlı eşiyle torbacılık yapan kadın tutuklandı

YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Emniyete götürülen Muhammet G. ve Necla A., sorgularının ardından sağlık kontrollerinin yapılması için Adli Tıp birimine getirildi. Polislerin arasında yürüyen Necla A., ağlayarak yüzünü gizledi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İmam nikahlı eşiyle torbacılık yapan kadın tutuklandı



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