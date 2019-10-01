1 Hulusi Akar: Bu işin şakası yok Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım. Harekata hazırız, bu işin şakası yok." dedi.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 barajına ilişkin açıklama Seçimlerde 50+1 barajına yönelik bir değerlendirme yapan Erdoğan, "Bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz." dedi.

3 İmamoğlu Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrini gezdi İBB Başkanı temaslarda bulunduğu Paris'te Ahmet Kaya ve Türk Sineması'nın unutulmaz ismi Yılmaz Güney’in mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

4 Nice hırsızlık yapan futbolcuyu kovdu Fransa Birinci Lig ekiplerinden Nice, Kasper Dolberg'in saatini çalan Lamine Diaby-Fadiga'nın sözleşmesini feshedildiğini açıkladı.

5 HDP'li Koçyiğit'in tehdit içeren o konuşması savcılıkta HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in, Diyarbakır'da katıldığı eylemde yaptığı konuşmanın görüntü kaydı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

6 Sapık jinekoloğa 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi Kendisine tedavi için gelen iki kadın hastasına özel muayenehanesinde cinsel saldırıda bulunan jinekolog 11 yıl 8'er ay olmak üzere toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.