İmamoğlu Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrini gezdi

Uluslararası bir zirve için Paris'e giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Kaya ve Türk Sineması'nın unutulmaz ismi Yılmaz Güney’in kabirlerini ziyaret etti.
İmamoğlu'nun bu ziyareti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Paris'teki ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları yayınlayan İmamoğlu, bir de not düştü.
"DUA OKUDUM"
İmamoğlu, "Paris’te 'Edirne’den Ardahan’a kadar ülkemi çok sevdim' diyen müzisyen Ahmet Kaya ve Türk Sineması'nın unutulmaz ismi Yılmaz Güney’in kabirlerini ziyaret ettim, dua okudum. Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun." dedi.
İmamoğlu Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrini ziyaret etti