taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7168
Euro
6.2491
Altın
1482.52
Borsa
103876.56
Gram Altın
272.412
Bitcoin
47661.29

İmamoğlu Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrini gezdi

İBB Başkanı temaslarda bulunduğu Paris'te Ahmet Kaya ve Türk Sineması'nın unutulmaz ismi Yılmaz Güney’in mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Haber Merkezi | 01.10.2019 - 19:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İmamoğlu Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrini gezdi

Uluslararası bir zirve için Paris'e giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Kaya ve Türk Sineması'nın unutulmaz ismi Yılmaz Güney’in kabirlerini ziyaret etti.

İmamoğlu'nun bu ziyareti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Paris'teki ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları yayınlayan İmamoğlu, bir de not düştü.

"DUA OKUDUM"

İmamoğlu, "Paris’te 'Edirne’den Ardahan’a kadar ülkemi çok sevdim' diyen müzisyen Ahmet Kaya ve Türk Sineması'nın unutulmaz ismi Yılmaz Güney’in kabirlerini ziyaret ettim, dua okudum. Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun." dedi.

İmamoğlu Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrini ziyaret etti

İmamoğlu Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrini gezdi

İmamoğlu Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrini gezdi

İmamoğlu Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrini gezdi

İmamoğlu Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrini gezdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

364
İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

949
Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

215
MHP'nin istediği af paketi geliyor

MHP'nin istediği af paketi geliyor

284
İstanbul'da 'büyük deprem olmayacak' diyen profesör

İstanbul'da 'büyük deprem olmayacak' diyen profesör

199
Çin yeni petrol sahası buldu

Çin yeni petrol sahası buldu

172
İBB, Altunizade metrobüs durağı için boş araç kaldıracak

İBB, Altunizade metrobüs durağı için boş araç kaldıracak

305
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir