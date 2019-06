İmamoğlu, İBB’de yeni dönemde yapılacakları anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz’ın konuğu oldu.

31 Mart sürecinden 23 Haziran seçimlerine kadar yaşananları anlatan İmamoğlu, yeni dönemin de şifrelerini verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"TORPİLE KARŞIYIM"

"İhaleler çok çok acil olmazsa mutlaka açık ihale olacak. Her firma bizden iş alabilir. Ailesine, partisine, bölgesine bakmayız. Bu ülkede iş yapabilme kapasitesi olmayan her firma bizden iş alabilir. Tek şartımız, kamu lehine, şeffaf, hiçbir kayırmacılık olmayan sistem.

Seçilmiş cemaat, vakıf, dernek, organik ilişkisi olan yapılar. Cemaatlerin faaliyetleri var. Bu ülkenin temel duruşlarına aykırı davranmayan faaliyetleri varsa içişleri vesaire iznini almış, her cemaate, ki yüzlerce yıllık tarikatlar var İstanbul'da. Çok derin felsefesi olan. Görüştüğüm insanlar, yetkilileri oldu. İsimlerini vermem. Üç tane vakıfı, beş tane vakıfı çek al olmaz. Büyükşehir belediyesinin kaynaklarını birkaç vakıfa niye aktaralım. Elbette her vakıfla bu şehrin çıkarına çalışmalar var ise. Bu vakıflar sadece siyaseten CHP'ye yakın, asla öyle değil. Her vakfın, derneğin, kamu yaranına kurumun geniş, faydalı çalışmaları var. Vakfa, derneğe değil sadece torpile karşıyım."

"MAKAM ARAÇLARINI YENİKAPI'YA DİZECEĞİM"

"Gizlimiz saklımız yok, bütün kadromuzu farklı bir sistemle geliyoruz. Genel Sekreter dediğiniz büyükşehir belediyesinin yaklaşık üçte bir bütçesini yöneten kurum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde üst kadroda düşündüğümüz yetenekli, liyakatlı kişiler olacak. Statüler var, atanmasıyla ilgili protokoller, bakanlık izinleri var. Bizim genel sekreter adayımız hazır. Devlet, özel sektör tecrübesi olan bir isim. Makam araçlarına bakacağız. Onları Yenikapı'ya dizeceğiz."

"İHALELER CANLI YAYINLANACAK"

"Bu bir zihniyet devrimi demiştim. 82 bin insana maaşını veren 16 milyon insanın vergileri. Ne Ekrem İmamoğlu ne seçilseydi rakibim verecekti. Ne benim partimin genel başkanı ne de AK Parti'nin genel başkanı veriyor. Biz milletle yüzyüze geldiğimizde herkes vicdanen, ahlaken hesabını verebilmeli. Ben 82 bin çalışanı yaftalayamam. Hak edecek. Kadrolarda bu sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Tüm işlerimiz, komisyonlarımız, belediyelerle ilişkilerimiz şeffaf olacak, ihaleler canlı olacak. Biz her ortamı şeffaflığa dökecek. Siz temsilcisiniz, çoğunluk millet. Benim partili meclis üyelerim de benden olmayacak, milletten yana olacak. Yanlış bir şey varsa karşı çıkacak."

"TASARRUF GETİRECEĞİZ"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik sıkıntılarını bilir durumdayız. Nitelikli bütçe yönetimiyle, tasarrufla, konsolide bütçe. Yaklaşık 23 milyar civarında gerçekleşen bütçesi öngörülüyordu 2019 için. Bunun biraz aşağı çektiği görülüyor ekonomik durumla ilgili. 30 milyarın üzerinde bir başka bütçe alanı var iştiraklerle ilgili. Bütçeyi büyütmekten bahsetmiyorum. Varolan bütçenin tasarruf odaklı, israftan kaçınarak artı değer elde edeceğimize dair arkadaşlarımızın öngörüsüyle. 18 günde ne kadar görebildiysek, inanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeteri kadar denetlenmeyen, sorgulanmayan. İştiraklerin tamamında uluslararası deneyim kabiliyeti olan kurumlara denetlettireceğiz. Gelir gelmez başlatacağız."