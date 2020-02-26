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İmamoğlu'na zam tepkisinin detaylı görüntüleri

İmamoğlu Kapalıçarşı'da ilerlerken bir vatandaşın bağırarak geldiği ardından da tepkisini dile getirdiği görülüyor.

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 15:26..
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İmamoğlu'na zam tepkisinin detaylı görüntüleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'da esnaf ziyaretinde bulunurken bir vatandaş ulaşım ücretlerine gelen yüzde 35'lik zamma karşı tepkisini dile getirdi.

İmamoğlu ile vatandaş arasında yaşananlara ait kısa bir görüntü paylaşıldı.

FARKLI AÇIDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Kapalıçarşı'da yaşananlara ilişkin farklı bir açıdan çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinin kamerasına yansıyan görüntülerde; vatandaşın bağırarak İmamoğlu'nun yanına geldiği görülüyor.

Bu sırada İBB Başkanı İmamoğlu'nun yoluna devam etmesi isteniyor ancak İmamoğlu vatandaş ile zam tartışmasına giriyor.

İmamoğlu'na zam tepkisinin detaylı görüntüleri VİDEO

İmamoğlu'na zam tepkisinin detaylı görüntüleri

 

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