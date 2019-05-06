İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de iftar için bir ailenin evine misafir olduğu sırada, sosyal medya hesaplarından YSK'nin kararını değerlendirdi.

"RESMİ AÇIKLAMA BEKLEYECEĞİM"

Bazı duyumlar aldığını belirten İmamoğlu, "Bazı yayınlar yapıldı ama YSK'nin kararını bekleyeceğim, resmi açıklamasını bekleyeceğim. Ondan sonra beni bekleyin. Bu akşam size geniş geniş fikirlerimi anlatacağım. Hiç endişeniz olmasın. Ben her anımı şehrin güzel insanlarıyla paylaşacağıma en başta söz vermiştim. Onun için bu sofrada sizlerle selamlaşma ihtiyacı hissettim.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

İstanbul'un en güzel noktasında sizlere düşüncelerimi anlatacağım. Her şey çok güzel olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu: YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim VİDEO