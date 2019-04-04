Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca, bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, bilgi verdi.
Askeri kaynaklar Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin, "Yönergeye uygun yapılmadı, rahatsızlık yarattı. İmza konusu bizimle alakalı bir konu değil" dedi.
"RAHATSIZLIK YARATAN HUSUSTUR"
Açıklamanın devamında ise ; "Yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.