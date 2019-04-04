taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6282
Euro
6.3188
Altın
1281.635
Borsa
96165.46
Gram Altın
232.074

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması

Askeri kaynaklar, Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretini rahatsızlık yaratan bir husus olarak gördü.

İHA | 04.04.2019 - 16:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca, bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, bilgi verdi.

Askeri kaynaklar Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin, "Yönergeye uygun yapılmadı, rahatsızlık yarattı. İmza konusu bizimle alakalı bir konu değil" dedi.

"RAHATSIZLIK YARATAN HUSUSTUR"

Açıklamanın devamında ise ; "Yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
21 ilde oylar yeniden sayılıyor

21 ilde oylar yeniden sayılıyor

185
CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

193
CHP'liler oylarla uyumaya devam ediyor

CHP'liler oylarla uyumaya devam ediyor

505
İtirazların ardından düzeltilen oyların sayısı açıklandı

İtirazların ardından düzeltilen oyların sayısı açıklandı

345
CHP'nin komünist adayı kaybetme nedenini açıkladı

CHP'nin komünist adayı kaybetme nedenini açıkladı

66
Harita paylaşan İsrailli akademisyene yanıt

Harita paylaşan İsrailli akademisyene yanıt

163
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi İstanbul'da

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi İstanbul'da

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir