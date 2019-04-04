Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması

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Ekrem İmamoğlu'ndan son durum hakkında açıklama

Ekrem İmamoğlu, aldığı oy sayısının şu anki sayımlara göre 4 milyon 171 bin 475 olduğunu belirterek, "Tüm oylar sayıldığında bile aradaki 18 bin civarında kalacak." dedi.