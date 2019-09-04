taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6888
Euro
6.2493
Altın
1537.9
Borsa
98826.11
Gram Altın
282.924

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti Kılıçdaroğlu'na soruldu

CHP Lideri, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisiyle görüştükten sonra görevden alınan başkanları ziyaret etme kararı aldığını söyledi.

AA & Ensonhaber | 04.09.2019 - 08:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti Kılıçdaroğlu'na soruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Gündemi yorumlayan CHP Lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini de değerlendirdi.

DİYARBAKIR'A GİTMESİ

Ziyarete ilişkin, "Partinin bilgisi dahilindedir." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey, o tür şeylere zaten dikkat ediyor. Elbette Batman'a gitmişken Diyarbakır'a uğraması gayet doğaldır. Uğramaması ayıp olurdu." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti Kılıçdaroğlu'na soruldu VİDEO

KAYYUM YORUMU

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Hem demokrasiyi savunacaksınız hem yerine kayyum atanan ve haksız bir şekilde görevden el çektirilen kişiyi görmezlikten geleceksiniz, bu doğru değil. İnsani olarak da siyasi olarak da doğru değil. Oraya gitti. Neden doğru değil onu da söyleyeyim, HDP bizim siyaseten rakibimiz ama bir kişi haksızlığa uğruyorsa, demokrasi orada sonlandırılıyorsa, siz kalkıp demokrasiyi sadece kendiniz için değil, sizin gibi düşünmeyen insanlar için de isteyeceksiniz. Belediye başkanı başvuruyor. Savcılıktan temiz kağıdı alıyor. YSK'ya başvuruyor. YSK, 'Seçime girebilir' diyor. Hiçbir mahkumiyeti yok. Seçime giriyor, kazanıyor, mazbatasını alıyor, 1 Nisan'da, Vali yazı yazıyor, 'Bunların hakkında soruşturma var bunları görevden alın.' diyor. Ne zamana ait? Milletvekili olduğu dönemlere ait. Belediye başkanlığıyla yaptığı faaliyetten ötürü değil. Zaten adam daha yeni oturmuş yerine. 1 Nisan'da yazı yazıyorsunuz. Bunun demokrasiyle, hukukla, hukukun üstünlüğü ile ne ilgisi var?"

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti Kılıçdaroğlu'na soruldu

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti Kılıçdaroğlu'na soruldu

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti Kılıçdaroğlu'na sorulduİmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti Kılıçdaroğlu'na soruldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

212
Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

26
Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

45
Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

81
Walmart'tan silah satışına sınırlama

Walmart'tan silah satışına sınırlama

10
Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

35
ABD'de kurşun geçirmez çantalar rağbet görüyor

ABD'de kurşun geçirmez çantalar rağbet görüyor

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir