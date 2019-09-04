CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Gündemi yorumlayan CHP Lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini de değerlendirdi.

DİYARBAKIR'A GİTMESİ

Ziyarete ilişkin, "Partinin bilgisi dahilindedir." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey, o tür şeylere zaten dikkat ediyor. Elbette Batman'a gitmişken Diyarbakır'a uğraması gayet doğaldır. Uğramaması ayıp olurdu." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti Kılıçdaroğlu'na soruldu VİDEO

KAYYUM YORUMU

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Hem demokrasiyi savunacaksınız hem yerine kayyum atanan ve haksız bir şekilde görevden el çektirilen kişiyi görmezlikten geleceksiniz, bu doğru değil. İnsani olarak da siyasi olarak da doğru değil. Oraya gitti. Neden doğru değil onu da söyleyeyim, HDP bizim siyaseten rakibimiz ama bir kişi haksızlığa uğruyorsa, demokrasi orada sonlandırılıyorsa, siz kalkıp demokrasiyi sadece kendiniz için değil, sizin gibi düşünmeyen insanlar için de isteyeceksiniz. Belediye başkanı başvuruyor. Savcılıktan temiz kağıdı alıyor. YSK'ya başvuruyor. YSK, 'Seçime girebilir' diyor. Hiçbir mahkumiyeti yok. Seçime giriyor, kazanıyor, mazbatasını alıyor, 1 Nisan'da, Vali yazı yazıyor, 'Bunların hakkında soruşturma var bunları görevden alın.' diyor. Ne zamana ait? Milletvekili olduğu dönemlere ait. Belediye başkanlığıyla yaptığı faaliyetten ötürü değil. Zaten adam daha yeni oturmuş yerine. 1 Nisan'da yazı yazıyorsunuz. Bunun demokrasiyle, hukukla, hukukun üstünlüğü ile ne ilgisi var?"