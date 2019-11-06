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İnegöl'de silahlı kavga sonrası kovalamaca

İki grup arasında çıkan silahlı kavgaya polis müdahale etti. Etrafa ateş eden şahıslardan biri kovalamaca sonrası yakalandı.

İHA | 06.11.2019 - 20:26..
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Bursa'nın İnegöl İlçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, taraflardan biri rastgele ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören şahıs kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İnegöl'de silahlı kavga VİDEO

RASTGELE ATEŞ AÇTI

İki grup  arasında belirlenemeyen bir sebeple Sinanbey Mahallesinde tartışma başladı. Çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında şahıslardan biri arabadan çıkardığı tüfekle rastgele ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen Yunus ekiplerini gören Serkan S. arabasına binerek olay yerinden hızla kaçtı. Şahıs Muratbey Caddesi üzerinde karşı yönden gelen kapalı bir minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

YUNUSLAR YAKALADI

Serkan S, kazanın ardından arabayı bırakıp yaya olarak kaçtı. Yunus ekipleri kaçan şahsı ara sokakta yakalayıp gözaltına aldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

İnegöl'de silahlı kavga sonrası kovalamaca

İnegöl'de silahlı kavga sonrası kovalamaca

İnegöl'de silahlı kavga sonrası kovalamaca

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