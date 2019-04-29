Kentin Bozdoğan ilçesinde ineklerin korkusu kameralara an ben an yansırken, hamile ineklerin aşırı strese girip düşük yapmalarından korkulduğu için çekimlere ara verildi.

YENİ ÇİFTLİKTE DRONE UÇUŞU İNEKLERİ KORKUTTU

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi yakınlarında, uzun uğraşlar ve detaylı bir proje sonucu Türkiye’de örnek sayılabilecek bir çiftlik oluşturuldu. Yaklaşık 1.500 baş kapasiteli modern çiftliğin tanıtımı için havadan çekim yapıldığı sırada, çiftlikteki onlarca inek bir anda huysuzlandı. Metrelerce yukarıda olan drone'dan ürken ineklerin, çiftlik içerisinde oradan oraya kaçışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Aydın’da ineklerin drone'la imtihanı ViDEO







İNEKLERİN SAĞA SOLA KAÇIŞMASI KAMERADA

Aşırı huysuzlanan inekler, kaçışırken çiftlikte izdihama neden oldu. Gebe olan ineklerin aşırı strese girip düşük yapmasından korkulduğu için tanıtım çekimlerine ara verildi.



