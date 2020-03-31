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İnfaz düzenlemesinin detayları belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, teklif için, "Gelecek hafta başında da bir aksilik olmazsa Genel Kurul'da görüşeceğiz." dedi.

AA & Ensonhaber |
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İnfaz düzenlemesinin detayları belli oldu

Onbinlerce mahkumu ilgilendiren infaz yasasında nihayet adım atıldı.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

KAPSAM DIŞI KALAN SUÇLAR

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır." dedi.

NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK

Özkan, "Perşembe günü Adalet Komisyonu toplanır. Gelecek hafta başında da bir aksilik olmazsa Genel Kurul'da görüşeceğiz. Diğer partilerin görüşlerini önemsiyoruz." diye konuştu.

DÜZENLEMENİN AYRINTILARI

90 bin kişinin tahliye olmasını sağlayacak 52 sayfalık infaz düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu.

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İnfaz düzenlemesinden etkilenecek mahkum sayısı

İnfaz düzenlemesinin detayları belli oldu

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