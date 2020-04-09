İnfografik nedir

Farklı türde verilerin grafik destekli olarak daha kolay ve anlaşılır hale getirmeye yardımcı olan, karmaşık verileri sıkmadan, eğlenceli bir şekilde aktaran grafik destekli sunumlara verilen isimdir.

NEDEN İNFOGRAFİK YÖNTEME BAŞVURURUZ?

Daha çok büyük ölçekli sunumlarda pratik bir yoldur diyebiliriz.

Derin bir araştırma esnasında örnekler, veriler, rakamlar, istatistikler gibi bölümleri, sunumda ayrı sayfalar halinde biraz da göz yorucu bir şekilde anlatmaktansa bu tarz infografiklerle daha hızlı bilgi aktarımı yapılır.

İnfografikler belirli temaları içermez yani her konu üzerine İnfografik yapılabilir.

Başlıca trafik kuralları, metro istasyonu haritaları, satış istatistikleri, hava durumu gibi birçok istatistiki veride İnfografik yapılır.