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İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

Türkiye ile Venezuela'nın siyaset üstü bir ilişki kurması İngilizlerin de dikkatini çekti. BBC, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirirken konuyu Venezuela'nın yer altı kaynaklarına bağladı.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 09:03..
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İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

Türkiye, yeni dönemde uluslararası alanda, kazan-kazan üzerine siyasetini inşa ediyor. Özellikle siyaset üstü birliktelikler ile önemli kazanımlar elde eden Türkiye, yeni dönemde de yüzünü Latin Amerika'ya döndü.

Bunların başında da Venezuela geliyor.

İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

BBC'NİN GÜNDEMİNDE

Türkiye'nin Latin Amerika'daki yükselen ortağı Venezuela'ya yönelik Başkan Erdoğan'ın diplomatik seferi, BBC'nin gündemine geldi.

BBC Venezuela ziyareti için "Uluslararası alanda giderek yalnızlaşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 10 bin kilometre uzaktaki Türkiye'nin lideri ile alışılmadık bir arkadaşlık kurmuş durumda." ifadelerini kullanıyor.

İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

MADENCİLİK FIRSATI

BBC'nin yayınladığı haberde, söz konusu birlikteliğe sebep olarak Venezuela'nın altın, maden ve yeraltı kaynakları görülüyor. Daha önce çokça kez gündeme gelen petrol ve altın konusu masa üzerinde anlaşılmaya çok yakın bir konu olduğu için milyarlarca liralık bu pazar İngilizleri öfkelendiriyor.

Özellikle sömürü düzenine karşı bir yapıda dostluk üzerine inşa edilen ekonomik ilişkiler Türkiye'nin bu alanda elini kuvvetlendirirken BBC bu faaliyete karşılık "Venezuela'da madencilik sektörü, kötü yönetim, yatırım ve AR-GE eksikliği nedeniyle oluşan problemlerle boğuşuyor. Bu durum, Türk madencilik şirketleri için potansiyel iş fırsatı demek." ifadelerini kullandı.

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