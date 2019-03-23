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İngiliz medyasının gündemi Yeni Zelandalı kadın polis

Elinde tüfeğiyle mezarlıkta nöbet tutan Yeni Zelandalı kadın polis, İngiliz medyasıyla yaptığı röportajda hobilerinden bahsetti.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 15:27..
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İngiliz medyasının gündemi Yeni Zelandalı kadın polis

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz cuma günü, iki camiye saldırı düzenlenmesi sonucu 50 Müslüman hayatını kaybetti.

Yeni Zelandalıların her konuda hassas davrandığı terör saldırısında en çok ilgiyi çeken ise hayatını kaybedenlerin defin işlemleri sırasında, elinde yarı otomatik silahı ile mezarlığın önünde nöbet tutan polis Michelle Evans oldu.

İNGİLİZ MEDYASINA RÖPORTAJ VERDİ

Siyah başörtüsü, yakasına taktığı kırmızı gül ve elindeki tüfekle güçlü bir görüntü veren Evans, İngiliz medyasında da büyük ilgi gördü.

Öyle ki İngiliz medyası, polis memurunun hayatını konu alan bir yazı yayınladı.

İngiliz medyasının gündemi Yeni Zelandalı kadın polis

HOBİLERİ ARASINDA RESİM YAPMAK VAR

24 yaşındaki güzel polisin, 2016 yılında polislik mesleğine adım attığı belirtilen yazıda, boş zamanlarında çalışmayı, seyahat etmeyi, resim yapmayı ve kitap okumayı sevdiğinden bahsedildi.

İngiliz medyasının gündemi Yeni Zelandalı kadın polis

İngiliz medyasının gündemi Yeni Zelandalı kadın polis

İngiliz medyasının gündemi Yeni Zelandalı kadın polis

İngiliz medyasının gündemi Yeni Zelandalı kadın polis

İngiliz medyasının gündemi Yeni Zelandalı kadın polis

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