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Turistin dağılan bin poundunu Aydınlılar topladı

Aydın'a tatile gelen gurbetçinin, aracına binerken düşürdüğü paraları, esnaf tarafından toplanarak sahibine teslim edildi.

İHA | 29.06.2019 - 16:36..
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Didim'e tatil için İngiltere’den gelen gurbetçi vatandaş, geri dönüş için hazırlıkları için çektiği parayı aracına binerken düşürdü. Düşen paralar rüzgarın etkisiyle savrulurken, paraları gören esnaflar ile bazı vatandaşlar yola saçılan paraları topladı.

Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaflar yaklaşık 1.000 poundun üzerindeki parayı topladıktan sonra para sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Olayı gören güvenlik kameralarını inceleyen esnaflar aracı tespit edip, sahibine ulaşarak parayı teslim etti.

Turistin dağılan bin poundunu Aydınlılar topladı VİDEO


"EKSİKSİZ OLARAK TESLİM ETTİK"

Olayı ilk gören Resul Sarı adlı vatandaş insanlık vazifesini yerine getirdiklerini belirterek; “Yolda yürüyordum, birden rüzgar eşliğinde paraların uçuştuğunu fark ettim. Paraları toplamaya başladım. Çevredeki esnaf arkadaşlarda bana yardımcı oldular. Daha sonra kamera kaydı var mı yok mu diye baktık. Kameralardan aracın plakasına baktık. Araç sahibine ulaştık. Paraları kendisine eksiksiz olarak teslim ettik” diye konuştu.

Sokak esnaflarından Fırat Durmaz ise “Önce kamera kayıtlarına baktık, araç sahibini bulduk. Daha sonra arabanın başında bekledik. Sahibi geldi ve onlarda parayı arıyordu. Paraları sahibine teslim ettik. Kendisi de bize teşekkür etti" dedi.

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