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İngilizler Türkiye'ye akın ediyor

İngilizlerin dünyada en çok turistik amaçlı ziyarete çıktığı 2. ülke Türkiye oldu.

AA | 17.05.2019 - 14:58..
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Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak için Antalya'ya gelen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, beraberindeki heyetle birlikte Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Chilcott, Türkiye'deki güneybatı turunu tamamlamak üzere olduklarını belirtti.

İngilizler Türkiye'ye akın ediyor

Tur kapsamında valileri, kaymakamları, belediye başkanlarını ve emniyet müdürlerini ziyaret ettiklerini dile getiren Chilcott, bu ziyaretlerde makamlara, İngiliz vatandaşların bu bölgelerde yaşayabilecekleri sorunlar konusunda desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdi.

İngiliz vatandaşların güvenli ve eğlenceli zaman geçirmelerini hedeflediklerini aktaran Chilcott, "İngiliz vatandaşların korunması açısından bize karşı olan açıklık ve iş birliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle bu yıl turizmle ilgili beklentilerimizi iş birliği yaparak ilerletmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"GÜVENLİK DÜZEYİ ÇOK İYİ"

Chilcott, "Ziyaretlerimiz sırasında şehir merkezlerinde daha fazla güvenlik kamerası kullanılıyor olmasını fark ettik. Turizmin daha fazla yaşanıldığı yerlerde polis sayısının da arttırıldığını gördük. Terörle mücadele uzmanlarımızdan aldığımız bilgilere göre turist giren bölgelerde güvenliğin çok yoğun bir şekilde sağlandığını öğrendik." değerlendirmesinde bulundu.

İngilizler Türkiye'ye akın ediyor

"İNGİLİZ TURİSTLER ANTALYA'YI YENİDEN KEŞFEDİYOR"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Karaloğlu ise, iki ülke arasında çok köklü ilişkiler olduğunu anımsattı. Antalya özelinde turizmin önemli olduğunu belirten Karaloğlu, son yıllarda İngiliz turistlerin artan oranlarda Antalya'yı tercih ettiğini kaydetti. Karaloğlu, "Geçen sene Antalya'daki İngiliz vatandaşların artış oranı yüzde 69. Bu sene ilk dört ayda yüzde 48'lik bir artış var. Bu rakamlara bakarak İngiliz turistler Antalya'yı yeniden keşfediyor diyebiliriz. İngiltere turizm pazarına dönük beklentimiz yüksek seviyede devam ediyor. İngiltere'deki tur operatörleriyle konuştuğumuzda onların da beklentilerinin aynı yönde olduğunu görüyoruz. Avrupa pazarında Almanya'dan sonra İngiliz pazarı en büyük pazar olma yolunda devam ediyor. Bu sene de bu pazarın yüzde 25 oranında büyüyeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, rakamlar büyüdükçe gelen insanlarla ilgili ölüm gibi doğal olayların da meydana gelebileceğini belirterek, bu kapsamda büyükelçilik ve konsoloslukla ilişkilerin önemine dikkat çekti. Karaloğlu, "Biz her ülkeyle bu kadar hızlı çalışmıyoruz. Bu ilişkiyi kuramayınca da gelen misafir mağdur oluyor, o da bizi üzüyor." diye konuştu.

İngilizler Türkiye'ye akın ediyor

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