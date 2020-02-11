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İngiltere, koronavirüsü 'ciddi ve yakın tehdit' ilan etti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8'e çıkarken, virüs salgını 'ciddi ve yakın bir tehdit' ilan edildi.

AA | 11.02.2020 - 08:07..
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İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasında yeni tip koronavirüsün halk sağlığına "ciddi ve yakın tehdit" oluşturduğu kaydedilerek, virüsün yayılmasını geciktirmek veya önlemek için yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

İngiltere, koronavirüsü 'ciddi ve yakın tehdit' ilan etti

Buna göre, koronavirüs taşıyan kişiler zorla karantinaya alınabilecek ve halk sağlığına tehdit oluşturmaları durumunda istemeseler dahi tecrit edilebilecek.

İngiltere, koronavirüsü 'ciddi ve yakın tehdit' ilan etti

ÇİN'DEN GELEN İNGİLİZLER, 'TECRİT TESİSLERİ'NDE

Ayrıca Çin'den tahliye edilen İngilizlerin gözlem altında tutulduğu 2 ayrı hastane, "tecrit tesisleri" olarak belirlenirken, salgının başladığı Vuhan kenti ve Hubey eyaleti de "enfekte bölge" ilan edildi.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI 8'E ÇIKTI

Öte yandan, ülkede 4 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 8'e yükseldi.

İngiltere, koronavirüsü 'ciddi ve yakın tehdit' ilan etti

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