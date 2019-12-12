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İngiltere, Türkiye- Libya anlaşmasından rahatsız

Guardian, Türkiye'nin Libya ile vardığı anlaşma için İngiltere'nin zor duruma düşeceğini belirtti.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 18:42..
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İngiltere, Türkiye- Libya anlaşmasından rahatsız

İngiliz Guardian gazetesi, bugünkü manşetinde Türkiye ile Libya arasında  imzalanan anlaşmaya dikkat çekti.

Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge oluşturulmasına dair önemli bir adım atılmıştı

Gazete bu anlaşmayla İngiltere için savunma alanında giderek daha riskli bir ortağa dönüşebileceğini yazdı.

Guardian, "Erdoğan, İngiltere için savunma alanında giderek daha riskli bir ortak olabilir" diyerek verdiği manşette şu ifadelere yer verdi:

"İNGİLTERE BUNU HOŞ KARŞILAMAYACAK"

"Ankara bu hafta Trablus merkezli ve BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talebi halinde Libya'ya asker gönderebileceği uyarısında bulundu. Dış güçlerin Libya'ya müdahalesini azaltmaya çalışan İngiltere Dışişleri Bakanlığı bunu hoş karşılamayacak.

Ulusal Mutabakat Hükümeti, Nisan ayından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'yla savaşıyor.

BM uzmanlarının hazırladığı ve bu hafta açıklanan bir raporda Türkiye, Ürdün ve BAE'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldikleri açıklanmıştı. Raporda adı açıklamayan bir BM üyesi de, BAE olduğu düşünülüyor, yazın Tacura'daki bir göçmen merkezini bombalayıp 50 kadar kişinin ölümüne yol açarak uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekle suçlanmıştı."

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