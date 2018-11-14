İngiltere’de Brexit anlaşması onaylandı

İngiltere Başbakanı Theresa May kabinedeki bakanlar ile yaptığı toplantı sonrası basına açıklamada bulundu.

"BİRLEŞİK KRALLIK İÇİN EN İYİ KARAR"

May, kabinenin nihai kararının Brexit anlaşmasını desteklemek olduğunu belirtti.

May, “Tüm kalbimle kesinlikle inanıyorum ki bu Birleşik Krallık’ın tamamının çıkarları için en iyi karardır” ifadelerini kullandı.

DIŞARIDA PROTESTOLAR SÜRDÜ

Hükümetin Brexit görüşmeleri sırasında hükümet binası çevresinde Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karşı çıkan İngilizler, protestolarını sürdürdü.

JUNCKER: "AB OLARAK DİĞER AŞAMAYA GEÇEBİLİRİZ"

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May’in kabinesi ile yaptığı toplantıdan Brexit’te destek kararının çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Konu hakkında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a bir belge gönderdiğini belirten Juncker, AB’nin Birleşik Krallık ile sürecin nasıl işleyeceğine dair bir toplantı yapmaya hazır olduğunu belirtti.