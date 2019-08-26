taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8065
Euro
6.4581
Altın
1530.58
Borsa
96812.11
Gram Altın
285.793

İngiltere’de doğurganlık oranında büyük düşüş

Son 80 yılın en düşük doğurganlık oranına ulaşan ülkede her bin kişiden sadece 11'i bebek sahibi oluyor.

DHA | 26.08.2019 - 15:22..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İngiltere ve Galler’de geçtiğimiz yıl her bin kişiden sadece 11’inin bebek sahibi olduğu, bunun da doğum kayıtlarının alınmaya başladığı 1938 yılından beri en düşük seviye olduğu açıklandı.

KADINLAR GEÇ YAŞTA ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Ülkede doğum sayısının azalmasının nedenleri arasında giderek yaşlanan nüfus, doğurganlık oranlarındaki düşüş ve kadınların geç yaşta çocuk sahibi olma isteği gibi nedenler gösteriliyor.

İngiltere’de doğurganlık oranında büyük düşüş

Doğum verilerini açıklayan İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), ülkedeki doğurganlık oranlarındaki azalmanın bu düşüşün ana nedeni olduğunu, ancak çiftlerin çocuk sahibi olmayı ertelemesinin de nedenler arasında yer aldığını açıkladı.

ONS’nin verilerine göre 2018 yılında İngiltere ve Galler’de 657 bin 76 bebek dünyaya gelirken bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 3.2 düştü, 2012 yılına göre de yaklaşık yüzde 10 azaldı. ONS’ye göre, İngiltere’de kadınların büyük bir bölümü akademik öğrenim veya kariyer planları dolayısıyla 30’lu yaşlarından sonra bebek sahibi olmayı planlıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolarda 5 dakikada rekor yükseliş

Dolarda 5 dakikada rekor yükseliş

378
Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

208
Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

127
Fatih Terim: Canımız acıyor

Fatih Terim: Canımız acıyor

200
Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç, pala ve bıçaklı kavgası

Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç, pala ve bıçaklı kavgası

551
Trump, Çin ile anlaşacaklarını açıkladı

Trump, Çin ile anlaşacaklarını açıkladı

110
Mardin'de HDP'li gruba polis müdahalesi

Mardin'de HDP'li gruba polis müdahalesi

201
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir